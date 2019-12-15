Лопес нокаутував Коммі і стане суперником Ломаченко

Все скінчилось вже у другому раунді.

Американець Теофімо Лопес виграв технічним нокаутом чемпіонський бій за версією IBF в легкій вазі у Річарда Коммі, повідомляє Укрінформ.

В Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбувся чемпіонський бій між володарем титулу IBF Річардом Коммі з Гани і претендентом на його титул Теофімо Лопесом з США. Лопес здобув впевнену перемогу, нокаутувавши суперника вже у другому раунді.

Очікується, що переможець цього бою повинен в 2020 році вийти на ринг проти українця Василя Ломаченка в бою за всі чотири основних чемпіонських пояси.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом може відбутися в березні або квітні наступного року.

Українському чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO та франчайзинговому чемпіону WBC не вистачає лише титулу IBF для звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

В останньому бою Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг британця Люка Кемпбелла в поєдинку за вакантний чемпіонський титул WBC. Згодом WBC підвищила його в статусі до франчайзингового чемпіона, а «регулярний» титул віддала американцю Девіну Гейні.