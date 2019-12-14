АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка переміг «Саутгемптон»

Український півзахисник вийшов на заміну.

В матчі 17-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» українського півзахисника Андрія Ярмоленка переміг на виїзді «Саутгемптон» (1:0). Про це повідомляє Укрінформ.

Український вінгер «Вест Гему» Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 73-й хвилині, замінивши Снодграсса. Результативними діями Андрій не відзначився. В цьому сезоні в активі Ярмоленка три забиті м’ячі і та один гольовий пас. В минулому турі Ярмоленко не грав через пошкодження спини.

«Вест Гем» обіграв «Саутгемптон» 1:0 завдяки голу Халлера на 37-й хвилині. Це п’ята перемога «Вест Гему» в АПЛ в цьому сезоні.

«Вест Гем» після 17-и турів набрав 19 очок і посідає в турнірній таблиці АПЛ 15-е місце. У наступному турі 26 грудня команда Ярмоленка зіграє на виїзді з «Крістал Пелас».