НБА: дабл-дабл Леня не допоміг «Атланті» перемогти «Індіану»

Український центровий набрав 11 очок.

«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) програла вдома «Індіані Пейсерс» 100:110, повідомляє Укрінформ.

Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику 22 хвилини. В активі Леня дабл-дабл – 11 очок (4 точних кидка з 8) і 13 підбирань. Це вже другий дабл-дабл Леня цього тижня.

«Атланта» посідає передостаннє 14-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 6 матчів з 26. Наступний матч «Хокс» зіграють 16 грудня проти «Лос-Анджелес Лейкерс».