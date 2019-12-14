НБА: дабл-дабл Леня не допоміг «Атланті» перемогти «Індіану»
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Укрінформ
Український центровий набрав 11 очок.
«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) програла вдома «Індіані Пейсерс» 100:110, повідомляє Укрінформ.
Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику 22 хвилини. В активі Леня дабл-дабл – 11 очок (4 точних кидка з 8) і 13 підбирань. Це вже другий дабл-дабл Леня цього тижня.
«Атланта» посідає передостаннє 14-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 6 матчів з 26. Наступний матч «Хокс» зіграють 16 грудня проти «Лос-Анджелес Лейкерс».