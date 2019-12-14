Біатлон: в Австрії сьогодні - жіноча естафета та чоловіча гонка переслідування

Другий етап Кубка світу з біатлону в Гогфільцені (Австрія) у суботу, 14 грудня, продовжить жіноча класична естафета 4х6 км та гонка переслідування у чоловіків на 12,5 км.

В естафетній гонці, яка розпочнеться о 12.30 за київським часом, Україну представлятимуть Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Підручний посів 9 місце у спринті на етапі Кубка світу з біатлону у Гогфільцені У чоловічій гонці переслідування о 15.55 Дмитро Підручний стартує під 9-м номером (відставання від лідера 38 секунд), Антон Дудченко - 28-м (+1 хвилина 16 секунд), Артем Прима - 60-м (+2.11). Завершиться австрійський етап Кубка світу з біатлону у неділю, 15 грудня, жіночою гонкою переслідування на 10 км та чоловічою естафетою 4х7,5 км.