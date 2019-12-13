Катерина Бондаренко планує повернутися в топ-20 світового тенісу

Українська тенісистка повернулася на корт після народження дитини.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко поділилася метою на найближчий сезон після повернення в Тур. 33-річна українка хоче потрапити в топ-20 світового рейтингу, повідомляє Gulfnews.com.

«Я хочу потрапити в топ-20 рейтингу в найближчі півтора року. Це цілком реалістична і досяжна мета, яку я можу собі поставити.

Є багато прикладів матерів в Турі, які продовжили тенісну кар'єру після народження і виховання дітей. Я не виняток. Хочу спробувати і подивитися, чого я можу досягти у виді спорту, який дуже сильно люблю», - розповіла Бондаренко.

Бондаренко у вересні на турнірі в Ташкенті вперше повернулася на професійний корт після народження другої дитини. Українка програла бельгійці Гретьє Міннен в першому матчі після річної паузи.

На цьому тижні Катерина поступилася Дар’ї Снігур в фіналі кваліфікації турніру ITF в Дубаї. У наступному році Бондаренко зіграє в основній сітці Australian Open.