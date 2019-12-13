Україна головуватиме у Координаційній раді динамівських організацій

У столичному Будинку футболу сьогодні, 13 грудня, відбулось засідання Міжнародної Координаційної ради динамівських організацій, яке цього разу було присвячене 95-річчю створення Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

У київському заході взяли участь представники Азербайджану, Болгарії, Казахстану, Молдови, Білорусі, Латвії, Киргизстану та Монголії, повідомили Укрінформу у прес-службі ФСТ "Динамо". Учасники заходу обрали керівні органи міжнародного об’єднання і призначили головою Коордради динамівських організацій на черговий термін першого заступника голови ФСТ "Динамо" України Віктора Коржа. Читайте також: НОК України підбив підсумки роботи за рік і окреслив плани на майбутнє Динамівці також обговорили питання антидопінгової політики, міжнародної співпраці у сфері дитячого спорту. Наступного року відбудеться міжнародний динамівський турнір з мініфутболу.