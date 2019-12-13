«Динамо» не звільнятиме Михайличенка до кінця сезону

Ганебний виліт з Ліги Європи не став підставою для відставки головного тренера.

Головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко допрацює як мінімум до кінця сезону 2019/20, повідомляє Tribuna.com.

Президент київського клубу Ігор Суркіс не має наміру звільняти українського фахівця, незважаючи на виліт з Ліги Європи.

Суркіс вважає, що 56-річному українцю слід дати можливість попрацювати з командою на зимових зборах і повноцінно підготувати її до другої частини сезону.

Висновки про роботу Михайличенка зроблять вже після закінчення цього сезону. До нічиєї з «Лугано» і вильоту з Ліги Європи питання звільнення також не піднімалося.

Нагадаємо, «Динамо» вперше за багато років проведе зимові збори в Туреччині.