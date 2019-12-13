Українець Роман Безус увійшов до ТОП-11 найкращих футболістів туру в Лізі Європи

Українець Роман Безус увійшов до ТОП-11 найкращих футболістів туру в Лізі Європи

Укрінформ
Півзахисник національної збірної України з футболу Роман Безус увійшов до символічної збірної останнього туру групового раунду Ліги Європи за версією УЄФА.

12 грудня в домашньому поєдинку свого бельгійського клубу “Гент” проти української “Олександрії” (2:1) Роман Безус відзначився двома результативними передачами.

До топ-11 найкращих футболістів 6 туру Ліги Європи також увійшли: Від Белець (АПОЕЛ), Ешлі Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жоріс Ньяньйон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаель Кліші ("Істанбул ББ"), Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Такума Асано ("Партизан"), Бакає Сака ("Арсенал"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Діого Жота ("Вулвергемптон").

Як повідомлялося, 16 грудня відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де Україну представлятиме єдиний клуб — донецький “Шахтар”.

Читайте також: Визначилися можливі суперники “Шахтаря” в 1/16 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" потрапив до другого кошика і перший поєдинок раунду проведе вдома.

Фото: Getty Images

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-