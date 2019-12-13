Наставник “Ліверпуля” Клопп підписав новий контракт із клубом

Новий контракт 52-річного німецького фахівця Юргена Клоппа з “Ліверпулем” розрахований до 2024 року.

Про це сьогодні повідомив офіційний сайт ФК “Ліверпуль”.

“Футбольний клуб “Ліверпуль” із задоволенням повідомляє, що Юрген Клопп подовжив контракт із клубом. Фахівець продовжить очолювати "червоних" до 2024 року”, - йдеться в повідомленні.

Разом із 52-річним німецьким фахівцем свої контракти подовжили і двоє його асистентів.

Юрген Клопп, який успішно очолює “Ліверпуль” протягом чотирьох років, зазначив, що не хотів би працювати головним тренером у жодному іншому клубі.

Нагадаємо, Юрген Клопп увійшов до Зали слави LMA (Асоціації менеджерів Ліги) за свої досягнення. Урочиста церемонія відбулася 28 листопада на спеціальній вечері LMA в Манчестері.

Читайте також: Клопп і Гвардіола поповнили Зал слави тренерів Англії

Минулого сезону команда Юргена Клоппа виграла Лігу чемпіонів УЄФА.