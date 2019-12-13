Визначилися можливі суперники “Шахтаря” в 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький футбольний клуб “Шахтар” залишився єдиним представником України в єврокубках сезону-2019/20.

У понеділок, 16 грудня, підопічні Луїша Каштру дізнаються свого суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи. Серед претендентів: “Аякс” (Нідерланди), “Бенфіка” (Португалія), “Селтік (Шотландія), “Еспаньол” (Іспанія), “Інтер” (Італія), РБ “Зальцбург” (Австрія), “Севілья” (Іспанія), “Мальме” (Швеція), “Базель” (Швейцарія), ЛАСК (Австрія), “Арсенал” (Англія), “Гент” (Бельгія), “Порту” (Португалія), “Істанбул Башакшехір” (Туреччина), “Брага” (Португалія), “Манчестер Юнайтед” (Англія). Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Ці команди входять до першого кошика під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, яке відбудеться 16 грудня в Ньйоні у штаб-квартирі УЄФА і розпочнеться о 14.00 за київським часом.

До другого кошика увійшли: “Шахтар” (Україна), АПОЕЛ (Кіпр), “Брюгге” (Бельгія), “Баєр” (Німеччина), “Олімпіакос” (Греція), “Копенгаген” (Данія), “Хетафе” (Іспанія), “Спортинг” (Португалія), “Клуж” (Румунія), “Айнтрахт” (Німеччина), “Лудогорець” (Болгарія), “Рейнджерс” (Шотландія), “Вольфсбург” (Німеччина), “Рома” (Італія), “Вулвергемптон” (Англія), АЗ (Нідерланди).

Таким чином, перший поєдинок раунду “Шахтар” проведе вдома, а його суперником стане команда, що потрапила до першого кошика.

Зауважимо, на цій стадії змагання не можуть зустрітися між собою команди з однієї країни, а також колишні суперники по груповому раунду турніру.