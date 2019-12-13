Це навіть не цирк, а шоу довгоносиків: соцмережі - про виліт "Динамо" з Ліги Європи Огляд 13.12.2019 10:44 Укрінформ Футболісти київського "Динамо" вилетіли з Ліги Європи. Соцмережі спантеличені. У матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" - 1:1 і достроково завершило виступ у турнірі. Укрінформ зібрав реакцію соцмереж: "Динамо" не змогло обіграти "Лугано" і завершило виступ у Лізі Європи УЄФА / Фото: Павло Багмут та Данііл Шамкін, Укрінформ