Це навіть не цирк, а шоу довгоносиків: соцмережі - про виліт

Це навіть не цирк, а шоу довгоносиків: соцмережі - про виліт "Динамо" з Ліги Європи

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Укрінформ
Футболісти київського "Динамо" вилетіли з Ліги Європи. Соцмережі спантеличені.

У матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" - 1:1 і достроково завершило виступ у турнірі. 

Укрінформ зібрав реакцію соцмереж:

"Динамо" не змогло обіграти "Лугано" і завершило виступ у Лізі Європи УЄФА / Фото: Павло Багмут та Данііл Шамкін, Укрінформ

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