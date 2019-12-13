Циганков став найкориснішим гравцем матчу “Динамо” - “Лугано”

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Віктор Циганков отримав від InStat найвищу оцінку за ефективність гри у вчорашньому поєдинку зі швейцарським “Лугано” (1:1).

Рейтинг ефективності його гри склав 341 бал. 22-річний капітан “Динамо” виконав 116 ТТД із браком у 25%, завдав 7 ударів по воротах, віддав 3 гострі передачі та виграв 4 єдиноборства. Про це повідомляє Zbirna.com.

До трійки найкращих гравців матчу також увійшли Віталій Миколенко (334) і Денис Попов (310).

Як повідомлялося, 12 грудня футболісти київського "Динамо" провели останній поєдинок у єврокубках сезону-2019/20. У матчі заключного, 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" (1:1) і достроково завершило виступ на турнірі.

У складі “Динамо” голом відзначився Віктор Циганков. На 90+4-й хвилині матчу він зрівняв рахунок.

Як зазначають у пресслужбі “Динамо”, їх капітан у цьому поєдинку отримав кілька болючих ударів по ногам. В одному з епізодів суперник зіграв настільки жорстко, що у півзахисника утворилося велике розсічення під захисним щитком. Після гри старший лікар команди Леонід Миронов запевнив, що з футболістом все в порядку, він без обмежень готуватиметься до заключного матчу року, який відбудеться 15 грудня на виїзді проти чернігівської “Десни”.

Зазначимо, що матч із "Лугано" став для Віктора Циганкова ювілейним, 50-м у всіх турнірах за “Динамо”.