НОК України підбив підсумки роботи за рік і окреслив плани на майбутнє

В Києві під головуванням президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки відбулося засідання ХХХІV Генеральної асамблеї НОК.

Привітати учасників заходу завітали голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту Андрій Кожем’якін, заступник Міністра культури, молоді та спорту України Володимир Шумілін, повідомляє прес-служба НОК.

В рамках форуму був заслуханий звіт про діяльність Національного олімпійського комітету України і Виконкому НОК України у 2019 році. Делегати визнали роботу Олімпійського комітету такою, що відповідає Статуту НОК та потребам суспільства.

Найвищий керівний орган НОК заслухав звіт ревізійної комісії, затвердив поточний кошторис фактичних грошових доходів і витрат організації та план бюджету на олімпійський 2020 рік.

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Генеральна асамблея розглянула питання про ротацію членів НОК України відповідно до звернень, що надійшли від суб’єктів олімпійського руху.

Члени НОК ухвалили Етичний кодекс олімпійського руху України - документ, що містить фундаментальні принципи, норми, положення та санкції щодо поведінки суб’єктів олімпійського руху та їх представників.

Учасники засідання обговорили та ухвалили зміни та доповнення до Статуту НОК України.