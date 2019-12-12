У тому, що сталося, винен насамперед я – Михайличенко

Головний тренер «Динамо» каже, що проти «Лугано» команді не вистачило реалізації.

Головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко прокоментував нічию своїх підопічних в матчі заключного туру Ліги Європи проти «Лугано» (1:1), повідомляє dynamo.kiev.ua.

«У тому, що сталося, винні всі. Насамперед - я. Завдання не виконали, а саме я відповідаю за результат.

Що ж стосується сьогоднішнього матчу, який, на жаль, підвів підсумок нашого виступу в єврокубках цього сезону, то, як і в ряді інших поєдинків, ми припустилися багатьох помилок. У нас були в цій Лізі Європи гарні ігри, але наші помилки і їх кількість занадто часто не дозволяли домагатися результату. Напевно, не можна сказати, що сьогодні ми не награли на перемогу. Але те, що ми помиляємось, пропускаємо гол і не можемо забити самі, це, звичайно, проблема. А проблеми потрібно вирішувати на тренуваннях, в роботі.

Розмови з президентом клубу ще не було. Справді, ситуація дуже неприємна - ми зобов'язані були виходити з цієї групи, домагатися результату в багатьох матчах.

Але я б не став порівнювати сьогоднішній матч з поєдинком, наприклад, проти «Зорі». У матчі з луганчанами у нас дуже багато чого не виходило в організації гри. Це було головною нашою проблемою і моєю помилкою. Сьогодні ж нам не вистачило реалізації моментів і реалізації тієї переваги, яке ми мали над суперником. При цьому пропустили з єдиного моменту біля наших воріт - як бачимо, суперники не пробачають нам помилок», - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, київське «Динамо» сенсаційно зіграло внічию з «Лугано» в завершальному матчі групового етапу Ліги Європи - 1:1. Український клуб припинив виступи в єврокубках.