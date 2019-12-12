Став відомий склад збірної України на молодіжний ЧС з хокею в Києві

Головний тренер молодіжної збірної України (U-20) визначився з основним складом на чемпіонат світу у Дивізіоні 1В, матчі якого 12 - 18 грудня проходитимуть в київському Палаці спорту.

Олег Ігнатьєв включив до заявки на молодіжний ЧС 22 гравців збірної України, повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

До складу збірної України увійшли:

воротарі - Артур Оганджанян («Twin City Thunder», США), Владислав Гурко («Дніпро»);

захисники - Михайло Васильєв, Сергій Логач, Богдан Грицюк (усі – «Білий Барс»), Нікіта Кругляков, Денис Матусевич (обидва - «Дніпро»), Артур Чолач («New Jersey Jr. Titans», США), Євгеній Ратушний («Gyori ETO», Угорщина);

нападники - Євген Абаджян («Динамо», Харків), Станіслав Садовіков («Динамо», Дніпро), Владислав Брага («Дніпро», Херсон), Богдан Середніцький, Ярослав Панченко (обоє - «Білий Барс»), Артем Целогородцев («Дніпро», Херсон), Фелікс Морозов («Baie-Comeau Drakkar», Канада), Олександр Пересунько («Victoriaville Tigres», Канада), Олексій Сиротенко («Dallas Snipers», США), Денис Архипенко («Team Maryland», США), Дмитро Даниленко («South Shore Kings», США), Гліб Кривошапкін («Ogden Mustangs», США), Артем Матейченко («New Hampshire Avalanche», США).

Свій виступ на молодіжному чемпіонаті світу українські хокеїсти розпочнуть вже сьогодні, 12 грудня, о 20.00 матчем проти Угорщини.

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Як повідомлялося, Дивізіон 1B – третій за силою дивізіон світового хокею. Суперниками збірної України на турнірі стануть збірні Угорщини, Польщі, Франції, Італії та Естонії.

Задача команди Олега Ігнатьєва – зберегти місце в дивізіоні. Нашими головним суперниками стануть італійці та естонці. Фаворитами ж є поляки, угорці та французи.