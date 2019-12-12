«Футбол йде на північ»: новинка онлайн-бібліотеки Parimatch

Бібліотека Parimatch поповнилася книгою про зірок німецького футболу.

«Географічна» серія онлайн-бібліотеки Parimatch, присвячена світовому футболу, поповнилася ще однією книгою. «Футбол йде на північ. Ніхткапітулірен!» А. Франкова і Б. Таліновського розповідає про історію та сучасність збірної Німеччини, розкриваючи секрети успіху «німецької машини».

У чому ж таємниця надзвичайно успішної футбольної школи Німеччини, як вона розвивалася і як змінюється в нових умовах? Компанія Parimatch дає всім українським шанувальникам спорту можливість дізнатися про все це і ще тисячі цікавих деталей і особливостей, які книга підносить крізь призму яскравих, живих біографій видатних особистостей німецького футболу.

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«Футбол йде на північ» стала п'ятою книгою в онлайн-бібліотеці Parimatch, де вже є такі твори як «Пеп. Конфіденційно» і «Еволюція Гвардіоли» Марті Перарнау, «Футбол по центру. Кройф, Пушкаш та інші, що змінили гру» А. Франкова і Б. Таліновського, а також «Історія Ліги чемпіонів» А. Франкова.

Завантажити «Футбол йде на північ» та інші книги можна абсолютно безкоштовно - як меценат спорту №1 в Україні, Parimatch забезпечує всім бажаючим вільний доступ до актуальної та цікавої інформації на спортивну тематику. У найближчому майбутньому спортивну бібліотеку Parimatch повинні поповнити книги про розвиток футболу в інших країнах Європи - «Футбол йде на південь» і «Футбол живе на острові».