Наставник “Олександрії” розповів про кадрові втрати перед грою з “Гентом”

Головний тренер футбольного клубу “Олександрія” Володмир Шаран розповів про кадрові втрати перед сьогоднішньою виїзною грою з бельгійським “Гентом” в рамках групового етапу Ліги Європи.

Володмир Шаран на передматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що в заключному матчі групового етапу ліги Європи команді не допоможуть Дмитро Шастал, Артем Сітало, Євген Протасов, Гліб Бухал, які залишилися в Україні. Про це повідомляє пресслужба ФК "Олександрія".

Наставник “Олександрії” запевнив, що сьогодні його команда битиметься до останньої секунди, адже цей матч дуже важливий.

У день матчу в конференц залі "Гент Стедіум" відбулася передматчева нарада з представниками UEFA, під час якої була затверджена форма футболістів "Гента" і "Олександрії" на цей поєдинок.

Як повідомлялося, футболісти "Олександрії" проведуть у четвер, 12 грудня, поєдинок заключного, 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА. Матч "Олександрії" в Бельгії проти "Гента" розпочнеться 22.00, наживо його покаже телеканал "Футбол 1".

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом цього протистояння "Гент".

Турнірне становище у квартеті I: "Гент" - 9 очок, "Вольфсбург" (Німеччина) - 8, "Сент-Етьєн" (Франція) - 4, "Олександрія" - 3.