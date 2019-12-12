Зеленська мовою жестів звернулась до дефлімпійської збірної

Дружина Президента України Олена Зеленська побажала національній збірній успіхів і перемог на зимових Дефлімпійських ігор, які відбудуться 12-21 грудня в Італії.

Відеозвернення до спортсменів перша леді записала мовою жестів.

«Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, я сьогодні не зможу бути разом з вами, тому й вирішила записати це відео. Бажаю вам блискучих перемог і високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України. Адже те, як ви презентуєте нашу державу на світових спортивних аренах, – це престиж України. Вболіватиму за вас! Повертайтеся з перемогами», – зазначила дружина Президента.

Як розповіли в пресслужбі Офісу Президента, зимова Дефлімпіада–2019 має стати знаковою для української команди, яка вже вп’яте відстоюватиме на змаганнях честь держави, адже саме на іграх в Італії збірна відзначить 20-літній ювілей участі українських спортсменів з порушеннями слуху у зимових дефлімпіадах.

До Італії їдуть змагатися 34 спортсмени – 15 жінок та 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна в історії участі України у зимових Дефлімпіадах.

Загалом у головних змаганнях чотириріччя візьмуть участь понад 1 тис. спортсменів з порушеннями слуху із 40 країн світу. Буде розіграно 36 комплектів нагород. Українці претендують на 19 з них.

Національна команда братиме участь у п’ятьох із шести видів спорту, що представлені на зимовій Дефлімпіаді-2019: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноубординг та шахи. Причому у сноубордингу та шахах дефлімпійці України змагатимуться вперше.

На останніх Дефлімпійських іграх спортсмени показали найкращий результат за всю зимову дефлімпійську історію України, увійшовши до четвірки найсильніших команд світу за загальною кількістю нагород та виборовши вісім медалей, серед яких п’ять срібних і три бронзових.