Збірна України вирушила до Франції на турнір із боксу серед жінок

Національна жіноча збірна України з боксу вирушила до Франції на міжнародний турнір, який проходитиме в передмісті Парижа.

Ну турнір, який відбудеться 13 — 15 грудня, під керівництвом головного тренера Сергія Гордієнка вирушили 9 спортсменок збірної України, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

До складу збірної України увійшли: Світлана Василевська (вагова категорія 51 кг), Тетяна Коб (51 кг), Юлія Циплакова (57 кг), Сніжана Холодкова (57 кг), Марина Мальована (60 кг), Ганна Охрей (60 кг), Ганна Лисенко (69 кг), Марія Бова (69 кг), Анастасія Чорноколенко (75 кг).

Окрім України попередню учать на турнірі підтвердили збірні Марокко, Польщі, Росії, Франції.

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Зазначимо, що національна збірна України з боксу візьме участь у міжнародному турнірі у Франції в рамках підготовки до офіційних відбіркових стартів на Олімпійські ігри 2020 року. Європейський відбірковий турнір, участь в якому візьмуть чоловіча і жіноча збірні України, пройде в березні наступного року.