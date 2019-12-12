Ягупова набрала ще 21 очко в Євролізі й зміцнила лідерство за результативністю

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова зміцнила лідерство за результативністю в Євролізі.

Аліна Ягупова взяла участь у матчі своєї турецької команди “Фенербахче” проти французького “Ліона”, в якому набрала 21 очко. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Поєдинок “Фенербахче” - “Ліон” групового етапу Євроліги завершився з рахунком 82:67, а українська баскетболістка відіграла в ньому 35 хилин 15 секунд. За цей час вона набрала 21 очко, зробила 5 підбирань, 1 перехоплення і 1 блок-шот.

Ягупова особисто продовжує очолювати рейтинг результативності гравців Євролігі. У семи матчах вона набрала 142 очки - у середньому 20,3 за поєдинок.

Баскетболістки “Фенербахче” здобули п'яту перемогу в семи матчах і повернулися на 1 місце в турнірній таблиці групи.