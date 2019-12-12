Наставник "Шахтаря" прокоментував поразку 0:3 від "Аталанти"

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру прокоментував розгромну поразку від італійської “Аталанти” (0:3) у вчорашньому матчі, який відбувся в рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Луїш Каштру на післяматчевій пресконференції, зокрема, окреслив помилки і спірні моменти, що привели до такого результату, а також висловив своє ставлення до застосування системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

“У грі було багато ключових моментів. Думаю, потрібно поговорити про кожний. 90+4-та хвилина, третій гол “Аталанти” - там наша помилка. Другий гол - зі штрафного з флангу, фактично з прямої подачі м'яч влетів у ворота. Далі - про систему VAR. Сьогодні було прийнято кілька досить цікавих рішень. Видалення Додо? Окей, арбітр прийняв таке рішення, ми повинні бути з цим згодні. Зарахований перший гол “Аталанти”, де був невеликий офсайд, п'ята Кривцова. Незарахований наш гол - буквально через маленький шматочок футболки. Такаж ситуація з Мюріелем: він порушував правила, але арбітр не дав йому другу жовту картку. “Аталанта” могла залишитися удесятьох, а гра, можливо, була б зовсім іншою. В епізоді з Додо було прийнято рішення показати пряму червону картку.

За цю поразку повністю відповідальний Луїш Каштру. В жодному разі не можна шукати іншого винного. Я приймаю не лише перемоги, а і поразки. До перерви гра була досить збалансованою. І “Шахтар”, і “Аталанта” намагалися дістатися до воріт суперника. На початку другого тайму ми трохи домінували, але так було тільки до першого пропущеного м'яча. Не варто забувати, що “Шахтар” створив кілька гольових моментів: була можливість у Мораеса забити головою, праворуч Додо і Тете створювали багато атак, але не були прийняті правильні останні рішення і потрібні подачі. Також був анульований гол Коваленка. У Лізі чемпіонів так відбувається. Гра була збалансованою, створювалося багато моментів, тільки одна з двох команд могла пройти далі.

Попереду ще належить шлях в Лізі Європи. Потрібно налаштовуватися на це змагання”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, футболістам "Шахтаря" не вдалося пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. 11 грудня в заключному, 6-му турі групового етапу розіграшу "гірники" в Харкові з рахунком 0:3 поступилися італійській "Аталанті". "Шахтар" догравав матч у меншості після вилучення Додо на 77-й хвилині.

"Шахтар" продовжить виступ в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Жеребкування - 16 грудня у швейцарському Ньйоні.