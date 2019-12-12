Де дивитися матчі "Динамо" та "Олександрії" в Лізі Європи УЄФА

Футболісти київського "Динамо" та "Олександрії" та проведуть у четвер, 12 грудня, поєдинки заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Обидві гри - "Динамо" зі швейцарським "Лугано" на НСК "Олімпійський" о 19.55 та "Олександрії" в Бельгії проти "Гента" о 22.00 - покаже телеканал "Футбол 1".

Турнірне становище у групі В: "Копенгаген" (Данія) - 9 очок, "Мальме" (Швеція) - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

"Динамо" вийде з групи, якщо переможе "Лугано", а "Мальме" у Копенгагені - ні. При рівності очок перевага особистих зустрічей з "Мальме" - у "Динамо".

Турнірне становище у квартеті I: "Гент" - 9 очок, "Вольфсбург" (Німеччина) - 8, "Сент-Етьєн" (Франція) - 4, "Олександрія" - 3.

"Олександрія" не зможе вийти з групи у плей-офф.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться у Ньйоні (Швейцарія) 16 грудня.