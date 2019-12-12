Визначилися всі учасники плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

Іспанський футбольний клуб "Атлетико" заповнив останню вакансію в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У заключному, шостому турі групового етапу розіграшу "Атлетико" в Мадриді завдав поразки російському "Локомотиву" (2:0), посівши друге місце у квартеті D, повідомляє Укрінформ.

Результати матчів середи.

Група А: "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Галатасарай" (Туреччина) - 5:0, "Брюгге" (Бельгія) - "Реал" (Іспанія) - 1:3.

Підсумкове турнірне становище: "Парі Сен-Жермен" - 16 очок, "Реал" - 11, "Брюгге" (Бельгія) - 3, "Галатасарай" - 2.

Група В: "Баварія" (Німеччина) - "Тоттенгем" (Англія) - 3:1, "Олімпіакос" (Греція) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 1:0.

Підсумкове турнірне становище: "Баварія" - 18 очок, "Тоттенгем" - 10, "Олімпіакос" - 4, "Црвена Звезда" - 3.

Група С: "Шахтар" (Донецьк, Україна) - "Аталанта" (Італія) - 0:3, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Манчестер Сіті" (Англія) - 1:4

Підсумкове турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 14 очок, "Аталанта" - 7, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5.

Група D: "Баєр" (Німеччина) - "Ювентус" (Італія) - 0:2, "Атлетико" (Іспанія) - "Локомотив" (Росія) - 2:0.

Підсумкове турнірне становище: "Ювентус" - 16 очок, "Атлетико" - 10, "Баєр" - 6, "Локомотив" - 3.

За підсумками групового турніру у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА вийшли "Баварія", "Барселона", "Лейпциг", "Парі Сен-Жермен", "Манчестер Сіті", "Реал", "Тоттенгем", "Ювентус", "Ліверпуль", "Наполі", "Челсі", "Валенсія", "Боруссія" (Дортмунд), "Ліон", "Аталанта" та "Атлетико".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 16 грудня.