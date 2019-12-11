«Київ-Баскет» обіграв «Зволле» в Кубку Європи FIBA

Український клуб з перемоги стартував у другому раунді баскетбольного єврокубку.

Віце-чемпіон України «Київ-Баскет» обіграв нідерландський «Зволле» 77:68 у виїзному матчі першого туру другого групового етапу Кубка Європи FIBA, повідомляє Укрінформ.

Український клуб здобув впевнену перемогу в Нідерландах. Команда Айнарса Багатскіса увесь час вела в рахунку, господарі кілька разів наближувались впритул, але вирішальний ривок в заключній чверті залишився за киянами. 77:68 – перемога «Київ-Баскет».

Найрезультативніший гравець матчу: Кейсі Шепард (24 очка) – «Київ-Баскет».

В іншому матчі групи K угорський «Керменд» на своєму майданчику поступився латвійському «Вентспілсу» - 76:96. Саме угорці стануть наступними суперниками «Київ-Баскета», матч відбудеться 18 грудня в столиці України.

Нагадаємо, в матчі української баскетбольної Суперліги «Київ-Баскет» в третьому овертаймі поступився «Одесі».