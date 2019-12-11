Дженнаро Гаттузо – новий головний тренер «Наполі»

Колишній тренер «Мілана» замінив Карло Анчелотті.

«Наполі» оголосив про призначення Дженнаро Гаттузо на посаду нового головного тренера команди, повідомляє клубна сторінка у Twitter.

Вчора срібний призер італійського чемпіонату звільнив Карло Анчелотті після впевненої перемоги над «Генком» (4:0), яка дозволила команді вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

Останнім місцем роботи Гаттузо був «Мілан», який італієць тренував з грудня 2017 року до травня 2019 року. Також він працював з «Палермо», «Пізою» і швейцарським «Сьоном».

Перший матч після зміни тренера «Наполі» зіграє в суботу, 14 грудня, проти «Парми». «Наполі» посідає сьоме місце в таблиці Серії А і відстає від лідируючого «Інтера» на 17 очок.

Вчора стало відомо, що від роботи в «Неаполі» відмовився колишній головний тренер «Інтера» і «Роми» Лучано Спаллетті.