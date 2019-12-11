Такий клуб, як «Динамо», повинен виходити з такої групи з першого місця – Циганков

Лідер киян закликає вболівальників підтримати команду, незважаючи на погані результати в останніх матчах.

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков прокоментував майбутній матч заключного туру групового етапу Ліги Європи проти швейцарського «Лугано», повідомляє Youtube-канал «Динамо».

«Нам потрібно входити в матчі з більш високою концентрацією, тому що є моменти, коли ми можемо отримати м'яч в свої ворота. А починати з 0:1 неприємно. Сподіваємося, що завтра команда вийде більш сфокусованою на тому, щоб не пропустити і забити якомога більше голів.

Ми повинні закликати уболівальників своєю грою, а не словами. Результати команди зараз не найкращі. Зрозуміло, чому вболівальники не ходять на матчі. Але команда постійно віддається на полі, кажу це кожному вболівальнику. Але для фанів головне результат. Сподіваюся, завтра ми його здобудемо.

Ми не просимо, щоб нас носили на руках. Ми хочемо виходити на поле і здобувати перемогу, результат. Такий клуб, як «Динамо», повинен виходити з такої групи з першого місця. Але ситуація склалася так, що нам потрібна перемогти, щоб вийти хоча б з другого», - сказав Циганков.

Нагадаємо, матч групового етапу Ліги Європи «Динамо» - «Лугано» відбудеться 12 грудня, початок – о 19:55.