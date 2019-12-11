Футболісти “Динамо” провели відкрите тренування перед матчем із “Лугано”

Футболісти “Динамо” провели відкрите тренування перед матчем із “Лугано”

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Укрінформ
Футболісти київського клубу “Динамо” провели відкрите тренування перед домашнім матчем із “Лугано”, який відбудеться завтра в рамках 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

У тренуванні, яке відбулося на заміській базі “Динамо” в Кончі-Заспі, взяли участь усі наявні в розпорядженні тренерського штабу гравці, в тому числі, чотири воротарі. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

До тренувань у загальній групі приступив Віталій Миколенко, який вже відновився після пошкодження. Вчора до загальної групи після перенесеної напередодні простуди приєднався Володимир Шепелєв.

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До підготовки тренери залучили також і Георгія Цітаїшвілі. А ось Артем Шабанов, хоча і тренувався разом з усіма, з-за перебору жовтих карток взяти участь в завтрашньому поєдинку не зможе.

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Завтра, в день гри, в планах команди сніданок, установка на гру, обід і відпочинок, після чого гравці разом із тренерським штабом відправляться на стадіон НСК “Олімпійський”, де відбудеться гра з “Лугано”. Поєдинок розпочнеться о 19.55.

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