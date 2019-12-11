Наставник “Динамо” розповів про готовність команди до матчу з “Лугано”

Головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олексій Михайличенко розповів про готовність команди до завтрашнього матчу проти швейцарського “Лугано”, який відбудеться в рамках заключного туру Ліги Європи УЄФА.

Олексій Михайличенко на передматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що всі в команді добре розуміють важливість цього поєдинку.

“На таку гру, напевно, і налаштовувати хлопців немає сенсу, тому що всі добре розуміють її важливість. І всі розуміють, що все в наших руках. Це дуже важливо. Що стосується кадрів, через перебір карток ми не можемо розраховувати на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Але ми дізналися про це не вчора, а відразу ж після гри з “Мальме”. Будемо виходити з того, як ми бачимо нашу гру без цих виконавців.

У нас ще одне тренування попереду, тому не хотілося б говорити про травми, адже всяке буває. На даний момент все нормально.

Віталій Миколенко готується до цієї гри, тренується. Будемо сподіватися, що все буде добре. І Володя Шепелев теж оговтався від застуди, будемо сподіватися, що він також готовий на сто відсотків. Але про це можна буде судити лише завтра вранці”, - цитує Михайличенка пресслужба ФК “Динамо”.

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” - “Лугано” 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА відбудеться 12 грудня на стадіоні НСК “Олімпійський” у Києві й розпочнеться о 19.55. Головним арбітром матчу призначений 32-річний Аліяр Агаєв.

Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.