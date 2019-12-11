Уболівальники зможуть безкоштовно відвідати матч “Львів” - “Колос”

Футбольний клуб “Львів” вирішив зробити подарунок своїм шанувальниками.

Вхід на поєдинок “Львів” - “Колос” (Ковалівка), який відбудеться 14 грудня в рамках 18 туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги, буде вільним. Про це повідомляє пресслужба ФК “Львів”.

“Шановні вболівальники! Запрошуємо вас на останній домашній матч “синьо-золотих левів” у 2019 році. Ви були з нами протягом всього року і давали нам з трибун найголовніше – свою підтримку. Ми ж з усіх сил намагаємося віддячити вам своєю самовіддачею та грою на полі. Вхід на матч ПФК “Львів” – ФК “Колос” – вільний”, - йдеться в повідомленні.

Матч пройде на стадіоні “Україна” і розпочнеться о 14.00.

Нагадаємо, у попередньому турі львівські футболісти внічию зіграли з “Маріуполем” - 0:0.

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Динамо" - 33, "Олександрія" - 30; "Колос" - 20, "Маріуполь" - 19, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Львів" - 12, "Карпати" - 11, "Ворскла" - 11.