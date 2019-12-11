"Шахтар" - "Аталанта". Текстова трансляція
11 грудня 2019 року. Харків. Стадіон "Металіст". Початок о 19.55. Температура повітря +2С.
Ласкаво просимо до Харкова на поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому чемпіон України донецький "Шахтар" приймає бронзового призера італійської Серії А "Аталанту".
*************
Стартові склади (поки не доступні).
"Шахтар" - .
Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).
"Аталанта" - .
Головний тренер - Джан-Пьєро Гасперіні (Італія).
Арбітр - Фелікс Цваєр (Німеччина).
****************
У другому турі на "Сан-Сіро" в Мілані "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Аталантою" (2:1) завдяки голам Жуніора Мораеса та Манора Соломона на останніх секундах матчу.
"Шахтар" вийде з групи, якщо обіграє "Аталанту". Або якщо зіграє внічию, а загребське "Динамо" у паралельному поєдинку в Хорватії не переграє англійський "Манчестер Сіті".
Становище команд у групі С після 5-ти турів: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.