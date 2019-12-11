"Шахтар" - "Аталанта". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу заключного, шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами донецького "Шахтаря" та італійської "Аталанти".

11 грудня 2019 року. Харків. Стадіон "Металіст". Початок о 19.55. Температура повітря +2С.

Ласкаво просимо до Харкова на поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому чемпіон України донецький "Шахтар" приймає бронзового призера італійської Серії А "Аталанту".

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Стартові склади (поки не доступні).

"Шахтар" - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

"Аталанта" - .

Головний тренер - Джан-Пьєро Гасперіні (Італія).

Арбітр - Фелікс Цваєр (Німеччина).

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У другому турі на "Сан-Сіро" в Мілані "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Аталантою" (2:1) завдяки голам Жуніора Мораеса та Манора Соломона на останніх секундах матчу.

"Шахтар" вийде з групи, якщо обіграє "Аталанту". Або якщо зіграє внічию, а загребське "Динамо" у паралельному поєдинку в Хорватії не переграє англійський "Манчестер Сіті".

Становище команд у групі С після 5-ти турів: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.