“Шахтар” програв “Аталанті” в Юнацькій Лізі УЄФА

Футболісти молодіжного складу донецького футбольного клубу “Шахтар” завершили виступ в Юнацькій лізі УЄФА.

Поєдинок “Шахтар” U-19 - “Аталанта” U-19 (Бергамо), який відбувся сьогодні в рамках 6 туру Юнацької ліги УЄФА, завершився з рахунком 1:2 (0:1). Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Голами в цьому матчі відзначилися: 0:1 Пікколі (20), 0:2 Пікколі (53), 1:2 Бондаренко (62, пен.).

Для молодіжної команди “Шахтаря” заключний матч не мав турнірного значення: в попередніх іграх "гірники" набрали лише 2 очки і втратили шанси на вихід із групи. Також для команди U-19 це був заключний матч року. Cезон для них відновиться в березні 2020 року.

Нагадаємо, що основний склад "Шахтаря" сьогодні ввечері зіграє з "Аталантою" в Харкові в рамках 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Матч пройде на стадіоні ОСК "Металіст" і розпочнеться о 19.55.

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.