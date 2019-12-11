Долгополов заявлений в основі Australian Open

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) опублікували заявочний список тенісистів.

Безпосередньо до заявочного списку основної сітки Australian Open потрапили тенісисти, що посідають перші 98 місць в рейтингу ATP, повідомляє БТУ.

Ще 6 тенісистів вирішили скористатися "захищеним рейтингом". Серед них і українець Олександр Долгополов, який не виходив на корт із травня 2018 року.

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Втім його виступ на австралійському "мейджорі", який відбудеться 20 січня - 2 лютого, залишається під питанням - на початку грудня тенісист переніс операцію на лівій нозі.