У Світоліної новий тренер — колишня восьма "ракетка" світу

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна повідомила про початок співпраці з новим тренером.

Ним став досвідчений кіпрський тенісист 34-річний Маркос Багдатіс, повідомляє БТУ.

Маркос Багдатіс приєднався до команди Еліни Світоліної, у складі якої продовжує роботу британський наставник Ендрю Беттлс.

Зі своїм новим тренером Еліна Світоліна виступала разом у складі команди "Punjab Marshalls" на показовому турнірі Champions Tennis League, де тенісисти стали чемпіонами 2015 року.

Маркос Багдатіс професіональну кар'єру тенісиста розпочав 2003 року, а завершив виступи в якості гравця в нинішньому сезоні на Вімблдоні. Свій особистий рекорд у світовому рейтингу він встановив у серпні 2006 року, коли став восьмою “ракеткою” світу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна увійшла до складу учасниць основної сітки австралійського "мейджора", першого в новому сезоні турніру Grand Slam - Australian Open. А розпочне 2020 рік українка виступом на турнірі WTA Premier у Брісбені (Австралія), який стартує 6 січня.