«Динамо» - «Лугано»: потрібна перемога у два м’ячі

У Лізі Європи зіграють вирішальні матчі за вихід до 1/16 фіналу.

Сьогодні, 12 грудня, «Динамо» чекає один з найважливіших матчів сезону. Від його результату залежатиме, чи зіграє команда навесні в плей-офф Ліги Європи. Втративши багато очок на груповому етапі, кияни серйозно ускладнили виконання завдання. Тепер команді потрібно обігравати вдома «Лугано» з різницею у два м’ячі, щоб розраховувати на місце в 1/16 фіналу.

Звичайно, при певних розкладах може влаштувати і нічия, але до цього краще не доводити. «Лугано» вже ні на що не претендує, але грюкнути на прощання дверима швейцарцям нічого не заважає. Тим більше, що вдома вони вже зіграли з «Динамо» 0:0. А в цьому матчі через дискваліфікації кияни не зможуть розраховувати відразу на трьох ключових виконавців: Сидорчука, Вербича та Шабанова.

Проте, і без них у підопічних Олексія Михайличенко непогані шанси - 76% на перемогу від аналітиків Parimatch. До того ж недавня домашня поразка від «Зорі» в чемпіонаті повинна стати додатковою мотивацією. Чемпіонат команда майже програла «Шахтарю», тож єврокубки – шанс врятувати сезон.

До речі, не все гладко зі складом і у «Лугано». Крім дискваліфікованого Жуніора через травми можуть не зіграти Марич, Родрігес, Саббатініта Герндт. Втім, для швейцарців результат, нагадаємо, вже не важливий.

Навряд варто очікувати, що в такій ситуації «Динамо» видасть яскравий матч. Найважливіше для киян – це три очки і не так важливо, як саме їх вдасться добути. У разі перемоги команда зможе перевести дух і спокійно чекати 16 грудня, коли відбудеться жеребкування плей-офф. А за зиму можна буде і провести роботу над помилками, і підсилити склад.