Каталонська поліція виступає за перенесення матчу “Барселона” - “Реал”

Каталонська поліція не може гарантувати безпеку під час відкладеного матчу 10 туру чемпіонату Іспанії між “Реалом” і “Барселоною”, який має відбутися 18 грудня на “Камп Ноу”.

18 грудня прихильники незалежності Каталонії планують організувати акцію протесту біля домашнього стадіону каталонського клубу. У поліції заявили, що їм бракує співробітників, повідомляє Footballua.tv.

“На думку організаторів, гучна футбольна вивіска дозволить мобілізувати максимальну кількість людей. Поліція вважає неможливим організувати безпечний проїзд автобуса мадридського клубу”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що спочатку поєдинок між “Реалом” і “Барселоною” мав відбутися у жовтні, але був перенесений на 18 грудня через акції протесту.

Підопічні Ернесто Вальверде, як і раніше, зберігають лідерство в турнірній таблиці іспанської Прімери і наразі випереджають мадридський “Реал” за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів.

Фото: DW