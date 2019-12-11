Денис Попов визнаний кращим гравцем київського “Динамо” у листопаді

20-річний захисник київського футбольного клубу “Динамо” Денис Попов переміг у голосуванні вболівальників за кращого гравця команди за підсумками листопадових матчів.

Денис Попов набрав 41% голосів респондентів. Усього у голосуванні, яке проводилося на клубному сайті та в соцмережі, взяли участь близько 3000 шанувальників київського клубу. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Друге місце в опитуванні посів Беньямін Вербич — 30%, третє — Віктор Циганков (29%).

Спеціальний приз - статуетку від офіційного партнера “Динамо” - Денис Попов отримав перед початком матчу проти луганської “Зорі” (1:2) на “Олімпійському”, який відбувся 8 грудня.

Наразі підопічні Олексія Михайличенка готуються до поєдинку зі швейцарським “Лугано” в рамках 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, який відбудеться 12 грудня на стадіоні НСК “Олімпійський” у Києві й розпочнеться о 19.55.

Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.