"Шахтар" - "Аталанта": текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Футболісти донецького "Шахтаря" у середу, 11 грудня, проведуть заключний, шостий поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому прийматимуть італійську "Аталанту".

Гру, яка розпочнеться о 19.55 на ОСК "Металіст" у Харкові, покаже телеканал "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

У другому турі на "Сан-Сіро" в Мілані "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Аталантою" (2:1) завдяки голам Жуніора Мораеса та Манора Соломона на останніх секундах.

"Шахтар" вийде з групи, якщо обіграє "Аталанту". Або якщо зіграє внічию, а загребське "Динамо" в Хорватії не переграє англійський "Манчестер Сіті".

Становище команд у групі С після 5-ти турів: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.