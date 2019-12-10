"Челсі", "Валенсія", "Боруссія" і "Ліон" пробилися у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти англійського "Челсі", іспанської "Валенсії", німецької "Боруссії" з Дортмунда і французького "Ліона" вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У заключному турі групового етапу основної сітки турніру "Челсі" завдав поразки французькому "Ліллю" - 2:1, "Валенсія" в Голландії з рахунком 1:0 обіграла амстердамський "Аякс", дортмундська "Боруссія" вирвала перемогу у чеської "Славії" - 2:1, а "Ліон" відіграв два м'ячі у німецького "Лейпцига" - 2:2, повідомляє Укрінформ.

З 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відомі 14 - "Баварія", "Барселона", "Лейпциг", "Парі Сен-Жермен", "Манчестер Сіті", "Реал", "Тоттенгем", "Ювентус", "Ліверпуль", "Наполі", "Челсі", "Валенсія", "Боруссія" і "Ліон".

Результати поєдинків вівторка.

Група Е: "Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія) - 0:2, "Наполі" (Італія) - "Генк" (Бельгія) - 4:0.

Підсумкове турнірне становище: "Ліверпуль" - 13 очок, "Наполі" - 12, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.

Група F: "Інтер" (Італія) - "Барселона" (Іспанія) - 1:2, "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Славія" (Чехія) - 2:1.

Підсумкове турнірне становище: "Барселона" - 14 очок, "Боруссія" - 10, "Інтер" - 7, "Славія - 2.

Група G: "Бенфіка" (Португалія) - "Зеніт" (Росія) - 3:0, "Ліон" (Франція) - "Лейпциг" (Німеччина) - 2:2.

Підсумкове турнірне становище: "Лейпциг" - 11 очок, "Ліон" - 8, "Бенфіка" - 7, "Зеніт" - 7.

Група Н: "Аякс" (Голландія) - "Валенсія" (Іспанія) - 0:1, "Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція) - 2:1.

Підсумкове турнірне становище: "Валенсія" - 11 очок, "Челсі" - 11, "Аякс" - 10, "Лілль" - 1.

Донецький "Шахтар" проведе матч шостого туру Ліги чемпіонів в середу, 11 грудня, в Харкові проти італійської "Аталанти". "Гірники" вийдуть з групи, якщо обіграють апеннінців. Або якщо зіграють внічию, а загребське "Динамо" в Хорватії не обіграє англійський "Манчестер Сіті".

Становище команд у групі С після 5-ти турів: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.

Розклад решти матчів середи.

Група А: "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Галатасарай" (Туреччина), "Брюгге" (Бельгія) - "Реал" (Іспанія).

Турнірне становище: "Парі Сен-Жермен" - 13 очок, "Реал" - 8, "Брюгге" (Бельгія) - 3, "Галатасарай" - 2.

Група В: "Баварія" (Німеччина) - "Тоттенгем" (Англія), "Олімпіакос" (Греція) - "Црвена Звезда" (Сербія).

Турнірне становище: "Баварія" - 15 очок, "Тоттенгем" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олімпіакос" - 1.

Група D: "Баєр" (Німеччина) - "Ювентус" (Італія), "Атлетико" (Іспанія) - "Локомотив" (Росія).

Турнірне становище: "Ювентус" - 13 очок, "Атлетико" - 7, "Баєр" - 6, "Локомотив" - 3.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 16 грудня.