Канада вітає рішення WADA щодо Росії — міністр

Рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про запровадження санкцій проти Росії є справедливим та виправданим.

Таку думку в Оттаві висловив міністр канадської спадщини Стівен Гільбо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада повністю підтримує це рішення і ми раді, що був даний чітке посилання: обманювати не можна”, - сказав Гільбо.

Він наголосив, що Канада виступає за максимальну прозорість стосовно допінгу у спорті. “Ми маємо давню традицію підтримки своїх атлетів й були світовим лідером у боротьбі із допінгом у спорті. Ми раді, що WADA оголосила про заборону Росії брати участь у будь-яких великих спортивних подіях протягом чотирьох років”, - зазначив міністр.

Як повідомлялося раніше, WADA дискваліфікувала Росію на 4 роки на головні міжнародні спортивні турніри. Також заборонено проводити великі міжнародні турніри на території РФ, подавати заявки на їх проведення, бути присутнім на міжнародних турнірах держчиновникам РФ, працівникам Олімпійського, Паралімпійського комітетів Росії. Відповідне рішення було одноголосно прийнято Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.

Тепер російські атлети не зможуть під прапором своєї країни виступати на таких заходах, як, наприклад, Літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо і чемпіонат світу з футболу в Катарі 2022 року. При цьому спортсмени, які доведуть, що вони не приймали допінг, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Росія має три тижні на подання апеляції до Спортивного арбітражного суду у швейцарській Лозанні.

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Раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав можливі санкції WADA проти Російської Федерації через допінгові порушення.

Як повідомлялося, після декількох років розслідування порушень Москвою правил допінг-контролю комітет WADA виніс рекомендації усунути РФ від олімпіад і змагань світового масштабу щонайменше на чотири наступних роки.