Усик – це виклик, якого я з нетерпінням чекаю – Джошуа

Британський чемпіон може провести наступного року бій проти Олександра Усика.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував можливу зустріч в рингу з Олександром Усиком, повідомляє Sky Sports.

«Усик – походить з відмінної школи боксу, де б'ють і намагаються не пропустити удар. Я стежу за Усиком, так що знаю його сильні і слабкі сторони. Це виклик, якого я з нетерпінням чекаю», - заявив Джошуа.

Український боксер є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO після своєї дебютної перемоги в супертяжах над Чаззом Візерспуном. Нині Усик близький до узгодження поєдинку проти Дерека Чісори.

Також на один з титулів Джошуа претендує болгарин Кубрат Пулєв, який є першим номером IBF.

Нагадаємо, минулого вікенду Ентоні Джошуа повернув титули WBA, WBO, IBO і IBF після перемоги над Енді Руїсом. Джошуа переміг одноголосним рішенням суддів. Згідно суддівських записок, британець виграв - 118:110, 118:100, 119:109. У червні Руїс завдав опоненту сенсаційної першої поразки у професійній кар'єрі.