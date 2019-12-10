Усик – це виклик, якого я з нетерпінням чекаю – Джошуа
Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував можливу зустріч в рингу з Олександром Усиком, повідомляє Sky Sports.
«Усик – походить з відмінної школи боксу, де б'ють і намагаються не пропустити удар. Я стежу за Усиком, так що знаю його сильні і слабкі сторони. Це виклик, якого я з нетерпінням чекаю», - заявив Джошуа.
Український боксер є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO після своєї дебютної перемоги в супертяжах над Чаззом Візерспуном. Нині Усик близький до узгодження поєдинку проти Дерека Чісори.
Також на один з титулів Джошуа претендує болгарин Кубрат Пулєв, який є першим номером IBF.
Нагадаємо, минулого вікенду Ентоні Джошуа повернув титули WBA, WBO, IBO і IBF після перемоги над Енді Руїсом. Джошуа переміг одноголосним рішенням суддів. Згідно суддівських записок, британець виграв - 118:110, 118:100, 119:109. У червні Руїс завдав опоненту сенсаційної першої поразки у професійній кар'єрі.