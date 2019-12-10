“Олександрію” і “Гент” у Лізі Європи розсудять арбітри з Румунії

12 грудня “Олександрія” проведе заключний матч на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.

Поєдинок “Гент” - “Олександрія” 6 туру групового етапу Ліги Європи відбудеться 12 грудня на “Гент Стедіум” у Бельгії, а обслуговуватиме його бригада арбітрів із Румунії. Про це повідомляє пресслужба ФК “Олександрія”.

Головним арбітром матчу призначений Раду Петреску. Допомагатимуть йому асистенти Раду Гінгуляк і Мірча Міхаїл Григоріу. Четвертий арбітр - Марцел Бірсан.

Гра розпочнеться о 22.00.

Нагадаємо, у домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи "Олександрія" у Львові поступилася німецькому "Вольфсбургу" (0:1) і втратила шанси вийти у плей-офф.

Турнірне становище: "Гент" - 9 очок, "Вольфсбург" - 8, "Сент-Етьєн" - 4, "Олександрія" - 3.

Фото: prosport.ro