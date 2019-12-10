Захисник київського “Динамо” Самбрано може підписати контракт у Перу

Захисник київського футбольного клубу “Динамо” 30-річний футболіст Самбрано може стати гравцем перуанської команди.

Самбрано прибув до Перу, де його тепло зустріли уболівальники футбольного клубу “Альянса Ліма”, повідомляє Elbocon.

Видання зазначає, що шанувальники клубу хотіли би бачити футболіста у складі команди, а Самбрано у свою чергу зазначив, що йому це дуже подобається.

“Скоро це станеться зі мною. Я в захваті. Цей клуб завжди цікавився мною”, - сказав Самбрано в аеропорту Ліми.

Carlos Zambrano llegó a Lima minutos después del plantel de Alianza Lima y el hincha le pidió su llegada a Matute para 2020. "Pronto me va tocar, pronto me toca. Que sea lo que Dios quiera, yo encantado. Siempre ha habido interés" pic.twitter.com/i9r8Q23P2B — Bruno Ortiz Jaime (@ortizjaime14) 9 грудня 2019 р.

Як повідомляє tribuna.com, Самбрано, швидше за все, підпише контракт із клубом “Альянса Ліма” - чемпіоном Клаусуре Перу нинішнього року.

Футболіст готовий залишити “Динамо”, якщо не зіграє за першу команду до кінця року. Поки на його рахунку лише попадання в заявку.

Transfermarkt оцінює Самбрано у 1,5 млн євро. Його контракт із “Динамо” розрахований до кінця 2021 року.