Захисник київського “Динамо” Самбрано може підписати контракт у Перу
Самбрано прибув до Перу, де його тепло зустріли уболівальники футбольного клубу “Альянса Ліма”, повідомляє Elbocon.
Видання зазначає, що шанувальники клубу хотіли би бачити футболіста у складі команди, а Самбрано у свою чергу зазначив, що йому це дуже подобається.
“Скоро це станеться зі мною. Я в захваті. Цей клуб завжди цікавився мною”, - сказав Самбрано в аеропорту Ліми.
Carlos Zambrano llegó a Lima minutos después del plantel de Alianza Lima y el hincha le pidió su llegada a Matute para 2020. "Pronto me va tocar, pronto me toca. Que sea lo que Dios quiera, yo encantado. Siempre ha habido interés" pic.twitter.com/i9r8Q23P2B— Bruno Ortiz Jaime (@ortizjaime14) 9 грудня 2019 р.
Як повідомляє tribuna.com, Самбрано, швидше за все, підпише контракт із клубом “Альянса Ліма” - чемпіоном Клаусуре Перу нинішнього року.
Футболіст готовий залишити “Динамо”, якщо не зіграє за першу команду до кінця року. Поки на його рахунку лише попадання в заявку.
Transfermarkt оцінює Самбрано у 1,5 млн євро. Його контракт із “Динамо” розрахований до кінця 2021 року.