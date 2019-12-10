На матчі «Шахтар» - «Аталанта» у Харкові чергуватимуть 2 тисячі правоохоронців

Безпеку під час футбольного матчу у Харкові, між командами «Шахтар» - «Аталанта» 11 грудня забезпечуватимуть понад 2 тисячі правоохоронців.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

«11 грудня о 19:55 на стадіоні «Металіст» відбудеться матч між командами «Шахтар» (Україна) - «Аталанта» (Італія)... Охорону правопорядку забезпечуватимуть понад 2 тисячі правоохоронців», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на чергування вийдуть понад 1300 поліцейських, 400 військовослужбовців Нацгвардії та 470 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ та Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Очікується, що матч відвідають близько 25 тисяч уболівальників, у тому числі близько 200 іноземних фанатів.