На матчі «Шахтар» - «Аталанта» у Харкові чергуватимуть 2 тисячі правоохоронців

На матчі «Шахтар» - «Аталанта» у Харкові чергуватимуть 2 тисячі правоохоронців

Укрінформ
Безпеку під час футбольного матчу у Харкові, між командами «Шахтар» - «Аталанта» 11 грудня забезпечуватимуть понад 2 тисячі правоохоронців.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

«11 грудня о 19:55 на стадіоні «Металіст» відбудеться матч між командами «Шахтар» (Україна) - «Аталанта» (Італія)... Охорону правопорядку забезпечуватимуть понад 2 тисячі правоохоронців», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на чергування вийдуть понад 1300 поліцейських, 400 військовослужбовців Нацгвардії та 470 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ та Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

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Очікується, що матч відвідають близько 25 тисяч уболівальників, у тому числі близько 200 іноземних фанатів.

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