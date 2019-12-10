“Динамо” і “Лугано” в Лізі Європи розсудять арбітри з Азербайджану

На поєдинку київського футбольного клубу “Динамо” зі швейцарським “Лугано” 12 грудня на “Олімпійському” працюватиме бригада арбітрів з Азербайджану.

Головним арбітром матчу призначений 32-річний Аліяр Агаєв. Про це повідомляє пресслжуба ФК “Динамо”. Аліяр Агаєв є арбітром ФІФА з 2013 року. Поєдинок “Динамо” - “Лугано” стане для нього десятим на груповій стадії Ліги Європи. Асистентами арбітра призначені Зейнал Зейналов і Акіф Аміралі. Четвертий арбітр - Орхан Маммадов. Делегат УЄФА - Петер Лундстрем (Швеція). Читайте також: Стала відома програма перебування “Лугано” в Києві Поєдинок “Динамо” - “Лугано” 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА відбудеться 12 грудня на стадіоні НСК “Олімпійський” у Києві й розпочнеться о 19.55. Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.