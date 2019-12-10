Збірну України з греко-римської боротьби очолив тренер Беленюка

Особистий тренер дворазового чемпіона світу з греко-римської боротьби, срібного призера Олімпійських ігор Жана Беленюка очолив збірну України з греко-римської боротьби.

На цій посаді 38-річний фахівець Володимир Шацьких змінив Сергія Андреєва, повідомляє XSPORT.

“За результатами голосування новим головним тренером збірної України з греко-римської боротьби став Заслужений майстер спорту України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України Володимир Шацьких. Шацьких прийшов на зміну Сергію Андреєву, який після річного перебування на тренерському містку збірної України залишив свій пост. Також Шацьких є особистим тренером срібного призера Олімпійських ігор Жана Беленюка”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Володимир Шацьких є чемпіоном світу серед молоді (2000), чемпіоном світу серед дорослих (2006), срібним призером чемпіонату Європи (2009), а також учасником двох Олімпійських ігор (2008 і 2012). У період своєї спортивної кар'єри представляв Дніпропетровщину. Після завершення кар'єри 2013 року Шацьких перейшов на тренерську роботу.

Фото: Instagram