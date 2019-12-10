Дерев'янченко 2019 року отримав найбільший гонорар серед українських боксерів

Стало відомо, скільки заробив 2019 року український боксер Сергій Дерев'янченко.

За інформацією Klitschko-brothers.com, Сергій Дерев'янченко лише трохи поступився чемпіону WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василю Ломаченку. Його дохід склав 5,6 мільйона доларів - на 400 тисяч менше, ніж дохід Ломаченка.

Проте Дерев'янченко є рекордсменом нинішнього року серед українських боксерів за сумою гонорару за один бій. За вихід у ринг проти Геннадія Головкіна уродженець Феодосії заробив 5,5 млн доларів. Мегафайт пройшов 5 жовтня на знаменитій арені “Медісон Сквер Гарден” у Нью-Йорку. Український боксер зізнався, що за вихід в ринг проти Головкіна він заробив більше, ніж за всю свою боксерську кар'єру.

Всього 2019 року Сергій Дерев'янченко провів два бої. 13 квітня він переміг в США німця Джека Кулькая. Тоді його гонорар склав близько 100 тисяч доларів — у 55 разів менше гонорару за наступний бій з Геннадієм Головкіним.

Відзначимо, що після оплати комісій своїм промоутерам і менеджерам, а також сплати податків в США у Дерев'янченка залишилося трохи більше 3 млн. Саме за цим показником він і є лідером рейтингу найбільш високооплачуваних українських боксерів 2019 року.

Рекордсменом же залишається Володимир Кличко, який в своєму останньому поєдинку проти Ентоні Джошуа 2017 року заробив понад 20 млн доларів.