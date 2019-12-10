Дерев'янченко 2019 року отримав найбільший гонорар серед українських боксерів

Дерев'янченко 2019 року отримав найбільший гонорар серед українських боксерів

Укрінформ
Стало відомо, скільки заробив 2019 року український боксер Сергій Дерев'янченко.

За інформацією Klitschko-brothers.com, Сергій Дерев'янченко лише трохи поступився чемпіону WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василю Ломаченку. Його дохід склав 5,6 мільйона доларів - на 400 тисяч менше, ніж дохід Ломаченка.

Проте Дерев'янченко є рекордсменом нинішнього року серед українських боксерів за сумою гонорару за один бій. За вихід у ринг проти Геннадія Головкіна уродженець Феодосії заробив 5,5 млн доларів. Мегафайт пройшов 5 жовтня на знаменитій арені “Медісон Сквер Гарден” у Нью-Йорку. Український боксер зізнався, що за вихід в ринг проти Головкіна він заробив більше, ніж за всю свою боксерську кар'єру.

Всього 2019 року Сергій Дерев'янченко провів два бої. 13 квітня він переміг в США німця Джека Кулькая. Тоді його гонорар склав близько 100 тисяч доларів — у 55 разів менше гонорару за наступний бій з Геннадієм Головкіним.

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Відзначимо, що після оплати комісій своїм промоутерам і менеджерам, а також сплати податків в США у Дерев'янченка залишилося трохи більше 3 млн. Саме за цим показником він і є лідером рейтингу найбільш високооплачуваних українських боксерів 2019 року.

Рекордсменом же залишається Володимир Кличко, який в своєму останньому поєдинку проти Ентоні Джошуа 2017 року заробив понад 20 млн доларів.

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