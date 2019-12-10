Трансфер Сідклея залежить від “Динамо” - директор “Корінтіанса”

Футбольний директор бразильського клубу “Корінтіанс” Дуйліо Монтейро Алвес прокоментував ситуацію з трансфером 26-річного захисника київського “Динамо” Сідклея.

Дуйліо Монтейро Алвес, зокрема, зазначив, що керівництво клубу не має наміру сплачувати за трансфер гравця 1 млн доларів.

“Намагаємося бути обережними, щоб не завищувати очікування. Поставимося старанно до посилення складу, але і відповідально. Ми не платитимемо мільйон за гравця. Трансфер Сідклея залежить від рішення “Динамо”. Ми не робитимемо божевільних речей, працюватимемо на своєму рівні”, - цитує Алвеса Tribuna.com.

Також фахівець повідомив, що в “Корінтіансі” готові виплачувати зарплату Сідклею, якщо “Динамо” віддасть його в оренду безкоштовно.

Київський клуб у свою чергу хоче отримати за бразильського футболіста 1 мільйон доларів. Тransfermarkt оцінює його в 4,5 млн євро.

Сідклей в нинішньому сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 результативні передачі в 23 матчах. Контракт бразильця з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.