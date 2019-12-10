Сьогодні стартує заключний тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА

У футбольній Європі у вівторок, 10 грудня, починається шостий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Перед заключними матчами основної сітки розіграшу половина путівок до 1/8 фіналу ще не розподілена, з 16 учасників плей-офф Ліги чемпіонів відомі вісім - "Баварія", "Барселона", "Лейпциг", "Парі Сен-Жермен", "Манчестер Сіті", "Реал", "Тоттенгем" і "Ювентус", повідомляє Укрінформ.

Розклад поєдинків вівторка.

Група Е: "Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія), "Наполі" (Італія) - "Генк" (Бельгія)

Турнірне становище: "Ліверпуль" - 10 очок, "Наполі" - 9, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.

Група F: "Інтер" (Італія) - "Барселона" (Іспанія), "Боруссия" (Дортмунд, Німеччина) - "Славия" (Чехія).

Турнірне становище: "Барселона" - 11 очок, "Інтер" - 7, "Боруссія" - 7, "Славія - 2.

Групі G: "Бенфіка" (Португалія) - "Зеніт" (Росія), "Ліон" (Франція) - "Лейпциг" (Німеччина).

Турнірне становище: "Лейпциг" - 10 очок, "Зеніт" - 7, "Ліон" - 7, "Бенфіка" - 4.

Група Н: "Аякс" (Голландія) - "Валенсія" (Іспанія), "Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція).

Турнірне становище: "Аякс" - 10 очок, "Валенсія" - 8, "Челсі" - 8, "Лілль" - 1.

Донецький "Шахтар" проведе матч шостого туру Ліги чемпіонів в середу, 11 грудня, в Харкові проти італійської "Аталанти". "Гірники" вийдуть з групи, якщо обіграють апеннінців. Або якщо зіграють внічию, а загребське "Динамо" в Хорватії не обіграє англійський "Манчестер Сіті".

Становище команд у групі С після 5-ти турів: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.