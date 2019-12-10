Перемога виведе «Шахтар» в плей-офф Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів зіграють вирішальний тур групового турніру.

У вівторок і середу відбудуться матчі фінального туру групового етапу Ліги чемпіонів. За його підсумками визначаються останні вісім команд, які навесні зіграють в плей-офф турніру. Нагадаємо, що путівки в 1/8 фіналу (жеребкування пройдуть 16 грудня) собі вже забезпечили «Баварія», «Барселона», «Лейпциг», «Манчестер Сіті», «Парі Сен-Жермен», «Реал», «Тоттенгем» і «Ювентус».

Зберігає шанси пробитися в плей-офф і «Шахтар», який в середу прийматиме «Аталанту». «Гірники» гарантовано пройдуть далі в Лізі чемпіонів, якщо обіграють італійців. Донеччан влаштує і нічия, але, за умови, що загребське «Динамо» не обіграє «Сіті». Нагадаємо, що підопічні Луїша Каштру вже виграли у «Аталанти» на виїзді, але вдома на них чекає не менш складний матч. Аналітики Parimatch оцінюють шанси команд на перемогу як рівні – по 36% (28% на нічию).

Напередодні «Шахтар» в чемпіонаті України без проблем обіграв «Олімпік» 3:0 і продовжує впевнено лідирувати з відривом в 13 очок від найближчого переслідувача. А ось «Аталанта» в минулий уїк-енд насилу обіграла «Верону» (3:2). У Серії А команда йде шостою, відстаючи від лідера на 10 очок.

І для «Шахтаря», і для «Аталанти», ставки в цьому матчі дуже високі. Італійці, наприклад, грають в єврокубках втретє поспіль (до цього два сезони грали в Лізі Європи), але перед цим мали затяжну паузу у 27 років. «Шахтар» же виходив в плей-офф Ліги чемпіонів не так давно, в позаминулому сезоні.

З інших гучних протистоянь за місце в 1/8 фіналу варто відзначити матч «Інтер» - «Барселона». Каталонці вже забезпечили собі вихід в плей-офф, а ось «Інтеру» потрібно зіграти, як мінімум, не гірше, ніж «Боруссія» в паралельному матчі зі «Славією». Шанси на перемогу італійців, до речі, непогані - 57% за оцінкою Parimatch.

Все набагато складніше в групі Н. «Аяксу» для виходу в плей-офф вистачить нічиєї з «Валенсією» або втрати очок «Челсі» в поєдинку з «Ліллем». У свою чергу «Валенсія» вийде в 1/8 фіналу в разі перемоги над «Аяксом», або якщо доб'ється результату не гірше, ніж «Челсі». А лондонцям потрібна перемога над «Ліллем», хоча, влаштує і нічия, якщо програє «Валенсія».