Бій Усик - Джошуа може пройти на стадіоні в Лондоні

Український боксер Олександр Усик свій титульний бій за пояс WBO у суперважкій вазі проти Ентоні Джошуа може провести на стадіоні "Тоттенгема" у Лондоні.

Про це повідомив Едді Гірн - промоутер британського чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

“В IBF дали нам час до квітня, щоб ми провели бій з Кубратом Пулєвим, а WBO протягом півроку зобов'язала битися з Усиком. Запитаємо у WBO, чи можемо ми спершу організувати бій з Пулєвим.

Ми поговоримо з командою Усика. Він міг би спершу побитися з Чісорою, а потім із Джошуа. Бій навряд чи пройде на Вемблі, це не кращий варіант. Відмінний новий стадіон зараз у “Тоттенгема”. Вони хотіли прийняти бій з Руїсом, але не змогли через графік, а тепер інтерес відновився”, - цитує Гірна Sport Arena.

Як повідомлялося, 7 грудня у Саудівській Аравії на Diriyah Arena британський боксер Ентоні Джошуа переміг американця Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі рішенням суддів - 118:110, 118:110, 119:109.

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Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким знову заволодів Ентоні Джошуа. Боксери повинні провести бій за титул WBO у найближчі 180 днів.

У своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду його суперник відмовився виходити в ринг.

Фото: Twitter