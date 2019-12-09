Бій Усик - Джошуа може пройти на стадіоні в Лондоні
Про це повідомив Едді Гірн - промоутер британського чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
“В IBF дали нам час до квітня, щоб ми провели бій з Кубратом Пулєвим, а WBO протягом півроку зобов'язала битися з Усиком. Запитаємо у WBO, чи можемо ми спершу організувати бій з Пулєвим.
Ми поговоримо з командою Усика. Він міг би спершу побитися з Чісорою, а потім із Джошуа. Бій навряд чи пройде на Вемблі, це не кращий варіант. Відмінний новий стадіон зараз у “Тоттенгема”. Вони хотіли прийняти бій з Руїсом, але не змогли через графік, а тепер інтерес відновився”, - цитує Гірна Sport Arena.
Як повідомлялося, 7 грудня у Саудівській Аравії на Diriyah Arena британський боксер Ентоні Джошуа переміг американця Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі рішенням суддів - 118:110, 118:110, 119:109.
Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким знову заволодів Ентоні Джошуа. Боксери повинні провести бій за титул WBO у найближчі 180 днів.
У своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду його суперник відмовився виходити в ринг.
Фото: Twitter